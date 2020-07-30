Доля женщин среди пользователей электронной медкарты в Москве превысила 60%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Число женщин, оформляющих доступ к электронной медицинской карте (ЭМК), возможность использовать которую появилась в Москве 14 января 2020 года, почти вдвое превышает количество мужчин. На долю женщин приходится более 60% заявок, сообщили в четверг в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

"64% оформивших доступ к электронной медкарте - женщины, 36% - мужчины. Наибольшей популярностью сервис пользуется у горожан в возрасте 35-54 лет, таких 37% от общего количества оформивших доступ к ЭМК", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что возможность использовать электронную медицинскую карту востребована и среди молодежи - доля горожан в возрасте 18-34 лет составляет 27%, а также у москвичей старше 55 лет - они составляют более 21% от общего количества пользователей.

Функционал карты постоянно расширяется, сначала горожане могли видеть протоколы осмотров врачей в поликлинике, результаты лабораторных и инструментальных исследований, а также выписки из стационаров. Затем появился отдельный раздел, посвященный детской вакцинации. Также москвичи могут загружать в карту медицинские документы и личные данные.

С 26 июня электронная медкарта стала доступна на смартфонах через приложение "ЕМИАС.ИНФО". "Доступ к ЭМК необходимо предварительно оформить на mos.ru. Кроме того, с помощью приложения "ЕМИАС Коннект" москвичи могут автоматически загружать свои жизненные показатели в раздел "Дневник здоровья" из приложений Apple Health и Google Fit. Передаваемые данные дневника здоровья с согласия пациента будут доступны врачу в режиме реального времени", - уточнили в пресс-службе.