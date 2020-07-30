В Мосгордуме до конца года обсудят установку алкозамков на каршеринг и такси

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Необходимость оборудования машин такси и столичного каршеринга алкозамками обсудят в Московской городской думе в осеннюю сессию. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Ввиду актуальности темы алкозамков, которую ранее инициировали депутаты столичного парламента, уже в осеннюю сессию Мосгордума проведет круглый стол с привлечением владельцев такси и каршеринга для которых важно сохранить в целостности автопарк. Нужно ли устанавливать на все новые машины алкозамки - вопрос открытый и требует более детального обсуждения. Однозначно такими устройствами необходимо оборудовать машины каршеринга", - сказал Шапошников.

Ранее он сообщил в интервью ТАСС, что также столичные парламентарии планируют обсудить предоставление сотрудникам ГИБДД доступа к базе пользователей сервиса аренды автомобилей. По его словам, в Москве были многократно зафиксированы случаи вождения машин каршеринга по поддельным или чужим аккаунтам, в ряде случаев похищается паспорт или водительское удостоверение, фиксируются случаи мошенничества, подделки документов и т.д.

Виновные лица привлекаются к административной ответственности, но есть мнение, что доступ сотрудников ГИБДД к соответствующим аккаунтам или сведениях о них упростит процедуру выявления правонарушений водителями, пользующимися услугами каршеринга, добавил Шапошников.

Глава столичного парламента также сообщил, что в Мосгордуму поступило предложение обсудить ужесточение административной ответственности, в том числе повышение размера штрафа, за управление транспортным средством водителем без прав.

Алкозамок - устройство, встроенное в систему зажигания автомобиля, которое блокирует запуск двигателя в случае превышения 0,2 промилле на алкотестере.