Летнюю образовательную программу "Знание. ВДНХ" запустят 1 августа в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пятый сезон летней программы "Знание. ВДНХ" откроется в день 81-летия главной выставки страны, 1 августа. В рамках образовательного проекта пройдут около 150 мероприятий, в том числе цикл бесплатных лекций об искусстве, моде и психологии, музыкальные спектакли и литературные встречи, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"В свой день рождения, 1 августа, главная выставка страны открывает пятый летний сезон программы "Знание. ВДНХ". Это крупнейший бесплатный культурно-образовательный проект городского масштаба. На протяжении трех месяцев для гостей выставки организуют около 150 мероприятий. Ознакомиться с подробной программой, а также зарегистрироваться на интересующее событие можно на сайте проекта", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ВДНХ, запуск образовательной программы был отложен из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, но это не сказалось на ее продолжительности и количестве активностей. Посетителей ожидают циклы бесплатных лекций об искусстве, литературе, моде и психологии, музыкальные спектакли и литературные встречи, а также впервые в программу были включены шоу-игры на свежем воздухе.

Основной площадкой летней программы "Знание. ВДНХ" традиционно станет павильон "Рабочий и колхозница", также мероприятия пройдут в центре славянской письменности "Слово" (павильон №58), "Доме ремесел" (павильон №47), Доме культуры (павильон №84) и центре "Космонавтика и авиация" (павильон №34).

Кроме того, в честь 81-летия ВДНХ 1 и 2 августа на всей территории выставки пройдут праздничные мероприятия. Для посетителей подготовили творческие, танцевальные и спортивные мастер-классы, лекции по космонавтике и многое другое.