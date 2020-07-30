Бывший дом работников НКВД в Милютинском переулке отреставрируют в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Мосгорнаследие утвердило проект реставрации бывшего дома работников Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) в Милютинском переулке. Реставрацию исторического здания завершат до конца августа 2021 года, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Мосгорнаследие выдало разрешение на реставрацию бывшего дома работников Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Трехэтажное здание по адресу: Милютинский переулок, дом 9/1 также известно как ягодинский особняк. В нем жил один из главных руководителей советских органов госбезопасности Генрих Ягода (1891-1938)", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, чьи слова приводятся в сообщении, дом в Милютинском переулке построен по проекту советского архитектора Аркадия Лангмана. Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения. Работы по реставрации бывшего дома работников НКВД планируется завершить до конца августа 2021 года.

Он добавил, что в ходе реставрационных работ специалисты вернут фасадам дома первоначальный облик, а также заменят пластиковые окна на деревянные, демонтируют современные металлические козырьки и решетки. Кроме того, реставраторы воссоздадут исторический вид лестницы главного входа, отделав ее гранитом.

Аркадий Лангман (1886-1968) - русский и советский архитектор, автор более 50 зданий в разных городах России, из которых 21 находится в Москве.