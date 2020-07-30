Эксперт: начало периода отпусков может влиять на заболеваемость коронавирусом

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Незначительные статистические колебания заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связаны с естественным течение инфекционного процесса в условиях отсутствия массовой вакцинации. Также на статические данные влияет отпускной период и связанная с этим миграция населения, сообщил ТАСС в четверг заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ Минздрава России Владимир Никифоров.

"По мере продвижения вперед у нас будет все больше и больше иммунная прослойка. Но, единственно, к осени вернутся в Москву те, кто где-то был на каникулах. И, возможно, будет, небольшой подъем, но повторения ситуации, которая наблюдалась в апреле - мае, не будет", - сказал Никифоров.

На данный момент, во многом количество ежедневно выявляемых случаев коронавирусной инфекции зависит от количества проведенных тестов.

"Реальную динамику заболеваемости дает число госпитализированных в стационары. Вот по количеству поступающих в больницу никакого роста статистически значимых показателей мы сейчас не видим. В Москве в последнее время цифра стабильна", - рассказал Никифиров.

Он добавил, что вирус останется в мире надолго. На данный момент есть два наиболее вероятных сценария развития ситуации, связанных с коронавирусом.

"Во-первых, коронавирус может "деградировать" до обычного ОРВИ. Либо он будет себя вести как грипп, то есть приходить волнами, давать подскок заболеваемости, скажем, в зимний, осенний периоды, как сезонный грипп, а к лету уходить", - сказал Никифоров.

По его словам, вероятность того, что коронавирус совсем исчезнет, как было в 2003 году с китайской антипичной пневмонией, мало вероятно. Дальнейшее развитие ситуации с вирусом не будет столь драматичным. По его словам, коронавирус не становится агрессивнее, при этом в городе растет количество людей, у которых формируется иммунитет к COVID-19.