В Москве для анализа маммограм начали применять технологии искусственного интеллекта

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Теологии искусственного интеллекта начали использовать в Москве для анализа маммограмм. Эта инициатива реализуется в рамках городского эксперимента по компьютерному зрению, сообщила в четверг журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы наращиваем темпы внедрения цифровых решений в московскую систему здравоохранения. Теперь для анализа маммограм в городских медучреждениях применяются технологии искусственного интеллекта. Сервис создан для того, чтобы помогать рентгенологам интерпретировать результаты исследований, в том числе в процессе скрининга рака молочной железы. Мы уверены, что новая технология повысит качество диагностики онкологических заболеваний", - сказала Ракова.

Сервис "Цельс" работает на основе нейронных сетей и анализирует цифровые медицинские изображения, выявляя на них малейшие подозрительные изменения в структуре тканей молочной железы.

В ходе скрининга рака молочной железы одно исследование должно пройти двойной контроль, то есть его должны интерпретировать два врача. Как правило, в этом участвуют эксперты, хорошо разбирающиеся в патологических изменениях именно молочной железы. Искусственный интеллект может помочь рентгенологам оценивать минимальные изменения в молочной железе. К ним относятся микрокальцинаты, участки перестройки структуры ткани, асимметрия. Сервис "подсвечивает" подозрительные находки и обращает на них внимание рентгенолога.

Вся процедура распознавания исследований длится не более десяти минут. Алгоритм обладает повышенной чувствительностью и выявляет любое небольшое изменение. Врач же интерпретирует находки и решает, имеют ли они диагностическую ценность и можно ли в данном случае заподозрить рак молочной железы или опасения напрасны.

Про искусственный интеллект

Сегодня сервисы искусственного интеллекта уже подключены к 48 стационарам и 193 поликлиникам столицы и их филиалам. Эксперимент по компьютерному зрению - проект правительства Москвы, который объединил медицинские организации, компании-разработчики и научные группы. Подключение сервисов искусственного интеллекта стало возможным благодаря парку диагностического цифрового оборудования.

Вместе с этим цифровые сервисы здравоохранения, в частности ЕРИС и ЕМИАС, концентрируют все больше данных, поэтому инструменты интеллектуального анализа расширяются для разных направлений лучевой диагностики.