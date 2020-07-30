Кадетские классы появятся в новом учебном году еще в 23 московских школах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Еще 23 московские школы станут участниками проекта "Кадетский класс в московской школе" в новом учебном году. Об этом в четверг сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"В кадетский класс поступают ребята, которые вместе со своими родителями приняли решение о предпрофессиональной подготовке к гражданской и военной службе начиная с 7 класса. Ученикам доступны 16 профилей обучения. Мы видим, как кадетское движение в Москве набирает все большую популярность. Сегодня в 226 образовательных учреждениях Москвы учатся более 21 тыс. кадет, а в новом учебном году кадетские классы откроются еще в 23 школах", - сказала Ракова.

Сейчас идет набор учеников в седьмые кадетские классы. Для поступления нужно пройти собеседование и продемонстрировать отличную успеваемость за шестой класс.

Школы, которые присоединились к проекту, занимаются разработкой программы дополнительного образования и предпрофессиональной подготовки кадет, ведут набор офицеров-воспитателей. Со следующего учебного года их воспитанники будут учиться в профильных классах, углубленно изучать историю Отечества и ОБЖ, заниматься строевой и огневой подготовкой, а также участвовать в торжественных парадах и патриотических шествиях. Кроме того, ребята присоединятся к волонтерским и музейным проектам, будут вести поисковую деятельность и отправятся в экспедиции по местам боевой славы.

Проект "Кадетский класс в московской школе" начался в 2014 году в 70 образовательных организациях столицы. Московский центр "Патриот.Спорт" является оператором и отвечает за организацию крупных городских мероприятий, которые стали неотъемлемой частью движения. С 2015 года для учеников седьмых классов в Государственном Кремлевском дворце проводится форум кадетского образования "Честь имею служить Отчизне", который считается неофициальным посвящением в кадеты. В том же году прошел первый парад кадетского движения Москвы "Не прервется связь поколений" на Поклонной горе. За годы проведения в нем приняли участие более 100 тыс. московских школьников.