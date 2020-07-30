Коворкинги в технопарках Москвы снова принимают посетителей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Коворкинги в московских технопарках, закрытые из-за пандемии коронавируса, возобновили свою работу. Места для работы в удобном и комфортном пространстве москвичам предоставят 12 технопарков, сообщает в среду портал Mos.ru со ссылкой на руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

"В 12 из 36 городских технопарков есть коворкинги, все они возобновили работу по обычному графику и почти вернулись к прежним показателям посещаемости. Некоторые коворкинги в ближайшее время планируют увеличение числа арендаторов или перепланировку для создания более комфортного интерьера", - приводятся в сообщении слова Фурсина.

Теперь провести рабочие будни можно в технопарках МГУ, "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "Калибр", "Физтехпарк", "Водный стадион", "Техноспарк", "Сколково", "Слава", "Горизонт", "Нагатино". В середине июля к ним присоединились "Царицыно", "Нескучный сад", парки "Сокольники" и "50-летия Октября". Подобрать оптимальный для себя по расположению и стоимости коворкинг можно на цифровой платформе i.moscow.