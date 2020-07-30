В Москве изменили специализацию полос на Большой Тульской улице

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специализацию полос изменили на Большой Тульской улице в центре столицы. Также изменен режим работы светофоров у пешеходных переходов на ряде улиц на юге и юго-востоке Москвы, сообщается в четверг в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Большая Тульская мы изменили специализацию полос: теперь поворачивать на ул. Даниловский вал можно с двух полос. Там установлены новые знаки и обновлена разметка", - сообщил Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Он добавил, что также был изменен режим работы светофоров на трех пешеходных переходах - их скорректировали так, чтобы передвигаться было удобно и пешеходам, и автомобилистам, и пассажирам городского транспорта. Кроме того, перенастроены светофоры на пересечении улиц Корабельная и Коломенская, Люблинской и Новочеркасского бульвара, на ул. Братиславская в районе д. 26.

Уточняется, что изменения предложили жители города в рамках краудсорсингового проекта по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры.