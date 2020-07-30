Программу обучения разработали для ведущих свадебных церемоний московских ЗАГСов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Столичное управление ЗАГС совместно с Московским городским университетом управления (МГУУ) правительства Москвы разработали специальный обучающий курс для развития профессиональных навыков ведущих торжественных свадебных церемоний. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе московского управления ЗАГС.

"Ежедневно сотрудники столичных отделов ЗАГС проводят около 350 торжественных церемоний заключения брака, чествования юбиляров супружеской жизни и имянаречения, которые запоминаются на всю жизнь. Совершенствование профессиональных навыков ведущих торжественных церемоний занимает важное место в деятельности органов ЗАГС, именно поэтому совместно с МГУУ правительства Москвы мы разработали уникальную программу обучения", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой.

Обучающий курс для ведущих свадебных церемоний состоит из интерактивных тренингов, в рамках которых можно будет освоить техники управления настроением и поддержания психологической устойчивости, научиться работать с голосом и правильно говорить с публикой. Также участники курса изучат работу в экстремальных ситуациях.

"Найти такой образ ведущего, который будет восприниматься как интересный, необычный, харизматичный, - основная задача участников нашего обучения. Главные герои церемонии - те, ради которых она проводится, а ведущий - тот, кто определяет, какой она будет. Поэтому важно уметь настраиваться перед церемонией и поддерживать в себе нужное состояние в течение мероприятия вне зависимости от того, что происходит за стенами зала", - добавила психолог, автор и ведущая коммуникативных и управленческих тренингов в МГТУ им. Баумана, Центре речевой подготовки РИТЭЛ и МГУУ правительства Москвы Елена Картамышева.

Столичные ЗАГСы возобновили работу в обычном режиме без предварительной записи с 13 июля.