В Москве число пассажиров в масках в общественном транспорте выросло за неделю на 10%

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пассажиры общественного транспорта в Москве стали чаще использовать средства индивидуальной защиты. За неделю пассажиров в масках и перчатках стало больше на 10%, сообщил ТАСС в четверг руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы обязательно, за их отсутствие может грозить штраф в 5 тыс. рублей. Всего с 12 мая по 29 июля оштрафовали более 37 тыс. пассажиров.

"За последнюю неделю мы усилили информирование о важности ношения средств индивидуальной защиты во всем общественном транспорте. В подвижном составе увеличена частота аудиосообщений, размещено более 7 тыс. плакатов и стикеров о важности ношения масок и перчаток. Мы рады, что пассажиры ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и надевают маски и перчатки чаще, чем раньше", - отметил Султанов.

"На 10% выросло количество пассажиров в масках и перчатках в общественном транспорте за неделю", - уточнил он.

По словам собеседника агентства, в наземном транспорте, вестибюлях и метро проходят выборочные проверки. За день контроль охватывает более 100 станций метро и 3,8 тыс. средств передвижения наземного транспорта.

Главная цель таких проверок - не сбор штрафов, а обеспечение безопасности пассажиров, подчеркнул Султанов. Контролеры в первую очередь информируют о необходимости носить маски и перчатки, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых автоматах, добавил он.

В новость внесена правка (12:01 мск) - уточняется имя спикера, правильно - Владислав.