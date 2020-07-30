График движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в августе

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в августе в связи с работами по модернизации инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"В августе железнодорожники продолжат работы по развитию и модернизации инфраструктуры на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД. Так, с 3 по 6 августа на участке Бескудниково - Москва-Бутырская Савеловского направления МЖД пройдут работы, связанные со строительством подземного вестибюля на станции Тимирязевская. Технологичские "окна" назначены преимущественно с использованием ночного времени - с 21:40 до 05:20, чтобы сохранить объемы движения в часы "пик", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на период работ движение поездов на участке будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе следующих на Белорусское направление и аэроэкспрессов. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам, некоторые поезда выведут из графика.

Кроме того, 10-28 августа, за исключением выходных дней, с 08:00 до 14:00 запланированы работы по ремонту пути на участке Вербилки - Талдом. На период ремонта изменится расписание некоторых поездов, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту.

Также на Белорусском направлении в течение всего месяца будут продолжаться работы по реконструкции станции Баковка, где строится дополнительный подземный вестибюль. Со 2 по 14 августа пройдут путевые работы на станции Фили. Технологические "окна" назначены на ночное время, что минимально отразится на графике движения поездов.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.