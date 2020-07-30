Более 2,1 тыс. человек обеспечат безопасность во время Курбан-байрама в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Свыше 2,1 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность в местах проведения мероприятий в честь религиозного праздника мусульман Курбан-байрам 31 июля. В этот день часть праздничных молитв будет отменена, а молитва в Московской Соборной мечети пройдет с участием ограниченного количества людей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В местах проведения мероприятий и на прилегающей к ним территориях будет реализован комплекс соответствующих мер в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан. Территории, прилегающие к объектам проведения религиозных мероприятий, будут обследованы кинологами со служебными собаками с последующим взятием их в режим. В охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений планируется задействовать свыше 2,1 тыс. человек. Службу будут нести более 850 сотрудников полиции, 1 тыс. военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии, а также около 300 бойцов ОМОНа", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что по сообщению Духовного управления мусульман России, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Исторической (на Большой Татарской улице) и Мемориальной (на Поклонной горе) мечетях праздничная молитва не состоится. В Московской Соборной мечети праздничная молитва будет проведена с участием только имамов и муэдзинов, а также сотрудников мечети, ответственных за проведение праздника. Пятничная молитва в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы пройдет по расписанию, с соблюдением требований Роспотребнадзора.

"Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы обращается ко всем верующим с просьбой встретить праздник дома. При посещении мест с массовым пребыванием людей просим соблюдать социальную дистанцию", - сказали в пресс-службе.