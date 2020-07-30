Набережная Марка Шагала в Москве станет доступнее для маломобильных жителей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пространство набережной Марка Шагала в квартале Зиларт в Москве создается с безбарьерной средой. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

Концепция благоустройства набережной Марка Шагала, разработанная Институтом генплана Москвы при участии Архитектурного бюро Асадова, учитывает потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

"На всем протяжении пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки появятся интерактивные инфопойнты со звуковым воспроизведением информации. Через каждые 100-150 метров будут оборудованы зоны для кратковременного отдыха. Они будут оснащены навесами, скамейками, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, а также сигнализацией", - приводятся в сообщении слова архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Ширина пешеходного пути составит не менее двух метров, а высота бордюров не будет превышать пяти сантиметров. Кроме того, на маршруте установят тактильные полосы, выполняющие предупредительную функцию. Пешеходные дорожки, тротуары и пандусы покроют специальным покрытием, которое предотвращает скольжение при сырости, а также не создает вибрацию при движении.

Торговые киоски, указатели, а также столбы освещения установят за пределами полосы движения.