Участок улицы Советской Армии в Москве перекроют 2 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в Москве на улице Советской Армии перекроют 2 августа с 08:00 до 10:00 из-за ведомственных мероприятий. Об этом сообщил в четверг информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

"На улице Советской Армии перекроют движение 2 августа с 08:00 до 10:00 в связи с ведомственными мероприятиями", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в воскресенье на улице Советской Армии в районе Центрального музея Вооруженных сил РФ ограничат парковку для автомобилей с 01:00 до 10:00.

Кроме этого, перекрытие в связи с проведением праздника "Ильин день на улице Ильинке" ожидается 2 августа с 06:00 до 16:00 на улице Ильинка от Биржевой площади до Красной площади и площади Васильевский спуск.