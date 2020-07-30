ГК "Киевская площадь" приступает к строительству ТПУ "Нагатинская" в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Киевская площадь" приступает к строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинская" на Варшавском шоссе в Москве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба группы.

Весной 2019 года ТПУ "Нагатинская" вошел в портфель проектов группы по результатам открытых торгов.

"Я очень рад, что "Киевская площадь" начинает строительство еще одного транспортно-пересадочного узла - ТПУ "Нагатинская", - цитирует пресс-служба председателя совета директоров группы Года Нисанова.

ТПУ "Нагатинская" будет состоять из 16 наземных и трех подземных этажей. Пересадочный узел построят по принципу "сухие ноги": пассажиры смогут совершать пересадку с электричек на автобусы и метро по переходам, не выходя из помещения, это позволит значительно сократить их время в пути. Терминал объединит под одной крышей три вида транспорта: железнодорожную платформу, станцию метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии и городской автотранспорт нескольких маршрутов. В проекте будут применены цифровые решения.

В пресс-службе добавили, что Москомэкспертиза согласовала проект офисно-торгового центра площадью почти 230 тыс. кв. м. в составе транспортно-пересадочного узла. В рамках коммерческой застройки ТПУ возводится 10-16-этажное здание с паркингом на более 1,3 тыс. автомобилей, объединяющее бизнес-центр, торговый комплекс, кафе, рестораны, многозальный кинотеатр, фитнес-центр с бассейном и развлекательную зону.

По данным пресс-службы, в 2023 году на ТПУ "Нагатинская" будут совершать пересадку больше 300 тыс. человек в сутки. Ожидается, что транспортно-пересадочный комплекс позволит улучшить транспортную ситуацию на Варшавском шоссе при движении из центра города.