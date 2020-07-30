Первый полноформатный путеводитель по ВДНХ запустили в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Первый полноформатный путеводитель, который содержит сведения по возрождению ВДНХ, запустили в Москве. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель главного директора ВДНХ Павел Нефедоров.

"В современной истории выставки это самый подробный путеводитель о ВДНХ. Он содержит развернутый очерк о ее истории с 1935-го по 2020 год, детальные описания более 60 павильонов и построек, более 300 уникальных фото и иллюстраций, многие из которых будут опубликованы впервые. Оригинальная структура издания, благодаря которой объекты сгруппированы в семь глав-прогулок, позволяет читателям спланировать свой визит не только от Главного входа, но и от Южного, от Сельскохозяйственного, со стороны парка "Останкино" и по другим направлениям", - рассказал Нефедоров.

Он добавил, что путеводитель представлен в двух версиях: расширенной и компактной. "Краткий путеводитель по ВДНХ" охватывает только центральную часть и включает подборку тематических маршрутов: "Первое знакомство с ВДНХ", "ВДНХ на двух колесах" и "Семейные выходные на ВДНХ".

"Уникальным этот путеводитель делает и построение повествования. Мы сделали новаторский шаг в плане построения рассказа. Путеводитель состоит из семи глав, что соответствует семи главным направления выставки", - добавил Нефедоров.

Путеводитель поступит в продажу 1 августа тиражом 2 тыс. экземпляров.