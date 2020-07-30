Более 75% жилых домов в Москве подготовили к отопительному сезону

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты горслужб Москвы подготовили более 75% жилых домов города к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в четверг в столичном Комплексе городского хозяйства.

"В городе высокими темпами ведутся работы по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день уже полностью готовы более 26 тыс. жилых зданий (свыше 75%) и более 8,7 тыс. социально значимых объектов (89,2%)", - приводятся в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. По его словам, всего в подготовительный период запланировано проведение гидравлических испытаний на 16,4 тыс. км тепловых сетей, уже выполнено более половины объема этой работы.

"В ходе проведения гидравлических испытаний выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают, например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков, - подчеркнул заместитель мэра. По его словам, это позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - отремонтировано 138 котельных, 7 тыс. тепловых пунктов, 801 силовая трансформаторная подстанция, более 51 км воздушных и 54 км кабельных линий электропередачи.

"Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тыс. км водопроводных и 4 тыс. км канализационных сетей, отремонтировали 213 пожарных гидрантов и более 20 тыс. колодцев, - отметил Бирюков. - В свою очередь специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт более 1,5 тыс. км наружных газопроводов и реконструировали еще 30 км".

Заместитель мэра сообщил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе будут подготовлены более 73 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. Бирюков напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации подготовительные работы начались на два месяца позже, но заверил, что все они будут завершены в срок - до 1 сентября.