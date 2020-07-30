Новую версию приложения "Парковки Москвы" установили более 2,7 млн автомобилистов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новую версию приложения "Парковки Москвы", которая стало основной после прекращения поддержки предыдущей в ноябре 2019 года, уже установили более 2,7 млн автомобилистов. Об этом сообщил в четверг в программе "Город дорог" в эфире радиостанции "Говорит Москва" пресс-секретарь ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Филипп Конюхов.

"Было создано новое приложение, которое изначально называлось "Парковки Москвы 2", но потом, когда мы закрыли полностью старое приложение, то оно начало называться просто "Парковки Москвы". <...> Проще было выпустить новую версию, которую смогут все себе установить и которая будет уже соответствовать всем ожиданиям, которые есть у современного автомобилиста. <...> Новую версию мобильного приложения "Парковки Москвы" уже установили 2,7 млн человек", - сказал он.

По словам Конюхова, сейчас парковки через это приложение в Москве оплачивают 88% автомобилистов, и этот процент с каждым годом увеличивается. "Пять процентов уходит на оплату через смс, паркоматами пользуются 1%, остальное - это прочие сервисы, которые у нас имеются, но ими мало кто пользуется", - уточнил Конюхов.

Он рассказал, что приложение активно развивается, сейчас у автомобилистов есть возможность исправить парковочную сессию, поменяв, например, неверно внесенный номер автомобиля или продлив время парковки. Есть также функция оплаты капитальных или коммерческих парковок, а также оплаты эвакуации автомобилей - ею воспользовались уже более 1 тыс. автомобилистов. Кроме того, через приложение можно найти свой автомобиль, который был перемещен из-за ремонта на улице.

"Ближайшие планы, это планы на август, у нас появится ряд функций, которые нужны как всем автомобилистам, так и отдельным их категориям. Появится кабинет юридических лиц, специальный личный кабинет, где можно будет привязать автомобили компании и управлять парковкой каждого из них", - рассказал Конюхов.

Всего в августе будет запущено три новых функции: это кабинет юридического лица, возможность обжаловать штрафы через приложение и найти место на парковке для инвалидов. Сейчас есть возможность посмотреть и оплатить штрафы, уточнил он.