Почти 200 тыс. пассажиров воспользовались станцией Славянский бульвар МЦД-1 за месяц

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Станцией Славянский бульвар "Белорусско-Савеловского" Московского центрального диаметра (МЦД-1) за месяц воспользовались почти 200 тыс. пассажиров. Пик пассажиропотока пришелся на 28 июля, сообщили в четверг в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"С 29 июня по 28 июля пассажиропоток станции Славянский бульвар МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составил более 197,4 тыс. человек. Пик перевозок пришелся на вторник, 28 июля - более 9,7 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Кроме того, суточный пассажиропоток на станции Славянский бульвар МЦД увеличился в 2,5 раза по сравнению с первым днем работы.

Новая станция улучшила транспортную доступность для жителей района Фили-Давыдково, где проживает более 115 тыс. человек.

На остановочном пункте построили две платформы, навес, защищающий пассажиров от осадков и ветра, а также новый пешеходный тоннель. По сравнению с предыдущим переходом он стал шире, в нем установили турникеты и билетные терминалы. Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро пассажиры могут, не выходя на улицу. На станции создана безбарьерная среда - для выхода в город и на платформы установили эскалаторы и лифты, уточнила пресс-служба.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работают 60 станций, с 20 из них можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.