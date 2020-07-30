Собянин: суточная заболеваемость коронавирусом в Москве пока вряд ли снизится

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Москва вышла на нижний уровень суточного прироста заразившихся коронавирусом, дальнейшее снижение вряд ли будет, сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.

"Ситуация в Москве достаточно стабильная. Мы говорили о том, что за месяц показатели выявляемости [заболевания] снизились более чем на 7%, на самом деле надо смотреть [и сравнивать] пиковые заболевания с тем, что сейчас происходит. От пика заболеваемости до сегодняшнего дня объем выявленных новых больных снизился в 10 раз. <...> Мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем", - сказал он.

Мэр столицы пояснил, что в Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч людей приезжают из других регионов. "В этом году москвичи меньше, чем в другие годы, разъехались по отпускам в дальние регионы и страны. Большинство остаются в Москве - это мы видим и по загрузке общепита, ресторанов и так далее. Помимо этого в субботу и воскресенье к нам приезжают около 200 тыс. [человек] из дальних регионов, не считая Подмосковье, которое перемещается сотнями тысяч, если не миллионами каждый день", - сказал Собянин.

Он добавил, что тем не менее нельзя говорить о восстановлении туристической сферы в столице, так как гостиницы до сих пор не имеют полную загруженность. "Процесс восстановления идет, и я надеюсь, что внутренний туризм отчасти восполнит то, что у нас нет потока внешних туристов", - отметил мэр.

"Лелеять надежды, что мы уйдем в ноль или на минимальные значения, вряд ли приходится. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшие недели будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущий месяц. То есть мы будем находится в коридоре выявленных случаев от 650 до 700, плюс - минус 50", - добавил Собянин.

По его словам, в Москве около 6,5 тыс. больничных коек остаются развернутыми для приема пациентов с коронавирусом."Большинство поликлиник и центров, которые работали с коронавирусом, переведены в обычный режим работы. Что касается стационарных больниц, то у нас остается 6,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, Напомню, что на пике у нас было 23 тыс. коек", - сказал Собянин.

Он сообщил, что сезонную вакцинацию жителей Москвы от гриппа в условиях пандемии коронавируса в нынешнем году необходимо начинать раньше обычного. "Ситуация дальше может осложняться в период возрастания ОРВИ, гриппа и так далее. Чтобы это не произошло, необходимо начинать раньше, чем в предыдущие годы, [делать] прививки от сезонного гриппа. И, конечно, ждать вакцину, если она появится", - сказал Собянин, выразив надежду, что вакцина появится в ближайшие месяцы.

День города

Власти Москвы начинают подготовку к празднованию Дня города, однако нет полной уверенности, что в этом году удастся масштабно его отметить.

"У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что нам позволит это эпидемическая ситуация. Хотя я очень надеюсь [на это], и вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен, очень высокая. Поэтому мы, конечно, начинаем потихоньку готовиться к этому большому мероприятию", - сказал Сергей Собянин.

Дистанционное обучение

Протестированный в период самоизоляции онлайн-формат обучения будет применяться в школах Москвы точечно, при уходе на карантин отдельных классов.

"Мы все понимаем, что есть опасность периодически закрытия отдельных классов или школ, это даже в обычные сезоны гриппа. <...> Для того, чтобы в этот период времени учащиеся могли полноценно получать учебный материал, продолжать учебу, создана целая дистанционная система обучения, и этому, конечно, помогла "ковидная" ситуация. Надеюсь, что такой инструмент у нас с каждым годом будет более и более совершенным, и когда нам понадобится, в этих случаях, даже точечно, мы будем его применять", - сказал мэр Москвы.

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