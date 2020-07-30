Движение в Москве ограничат 2 августа из-за проведения "Московского полумарафона"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта будет ограничено в Москве 2 августа в связи с проведением ежегодного спортивного праздника "Московский полумарафон", в рамках которого состоятся забеги на различные дистанции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

Забеги участников полумарафона начнутся с 08:00 и продлятся до 13:00. Маршрут их следования пройдет по улицам Лужники - Лужнецкая набережная - Хамовнический Вал - Фрунзенская набережная - Новокрымский проезд - Остоженка - Соймоновский проезд - Пречистенская набережная - Кремлевская набережная - Москворецкая набережная -Устьинская набережная - Котельническая набережная - Гончарная набережная - Краснохолмская набережная - разворот в обратном направлении перед Саринским проездом - Краснохолмская набережная - Гончарная набережная - Котельническая набережная - Москворецкая набережная - Кремлевская набережная - Пречистенская набережная - Фрунзенская набережная - улица Хамовнический Вал - Лужнецкая набережная - Лужники.

"Ограничения движения транспортных средств по указанному маршруту вводятся с 06:30 и снимаются по мере завершения мероприятий", - отметили в управлении.

Кроме того, в указанный период времени будет ограничено движении транспорта на съезде с Зубовского бульвара на Комсомольский проспект в сторону области, по Крымской эстакаде, Крымскому проезду, Старой площади, Китайгородскому проезду.

Также с 00:01 до 12:30 на участках следования марафона будет ограничено парковочное пространство. "Просим водителей транспортных средств заранее выбирать маршрут движения, а также строго выполнять требования сотрудников Госавтоинспекции и предписания дорожных знаков", - подчеркнули в ГИБДД.

Московский полумарафон должен был пройти 31 мая, но из-за пандемии коронавируса перенесен на 2 августа.