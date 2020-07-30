Асфальт на участке Тверской улицы в Москве планируют заменить за два дня

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют полностью заменить асфальт на участке Тверской улицы от Моховой до Настасьинского переулка за два дня. Работы проведут в выходные, их дата пока не определена и будет зависеть от погодных условий, сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью заменят асфальт по технологии укладки "единым ковром". <...> На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 км будет полностью перекрыто для автомобилей. Соответствующая информация будет заблаговременно доведена до горожан, чтобы они спланировали свои поездки в центр с учетом изменений", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году, также "единым ковром". Это позволило пятый сезон обходиться без ремонта дорожного полотна, хотя дороги первой категории, к которым относится и Тверская, нужно ремонтировать через три года.

"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта", - отметил Бирюков.

По его словам, работы будут вести ускоренными темпами и в круглосуточном режиме.