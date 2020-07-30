На МЦД откроют 14 новых станций

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Еще 14 новых станций планируют открыть на Московских центральных диаметрах (МЦД), а также реконструировать старые остановочные пункты. Об этом сообщил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.

"После открытия МЦД прошло меньше года, но тем не менее за этот период времени мы уже открыли новые [станции], реконструировали старые станции - 13, и еще в планах 14 новых и реконструкция старых станций", - сказал он.

По словам мэра, в ближайшее время откроется новая станция в Подольске на МЦД-2 (Нахабино - Подольск), которая фактически станет крупным вокзалом. В целом работа над другими проектами МЦД проводится активно.

"Идет большая прокладка новых магистральных линий, реконструкция действующих, проекты создания новых станций, реконструкция путепроводов. Ни на один день эта работа не останавливается", - отметил Собянин.

МЦД - проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.