Информация о "минировании" отделений Сбербанка, школ и больниц в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты проверили все отделения Сбербанка в Москве, ряд школ и больниц после информации об угрозе взрыва и не нашли взрывоопасные предметы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

Ранее поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва всех отделений Сбербанка в Москве, а также ряда школ. Кроме того, неизвестные сообщили о "минировании" нескольких больниц. Сбербанк подтвердил ТАСС проведение проверок в отделениях в Москве, добавив при этом, что офисы продолжают работать в штатном режиме. "Проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Только за минувшие понедельник и вторник в Москве было "заминировано" более 1,5 тыс. объектов, эвакуировано в целях безопасности порядка 10 тыс. человек. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".