Трамваи не будут ходить между Каланчевской и площадью Борьбы в Москве 1-2 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Маршруты трамваев № 7 и 50 изменятся 1-2 августа, трамваи не будут ходить между Каланчевской и площадью Борьбы. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"В выходные, 1-2 августа, трамваи не будут ходить между Каланчевской и площадью Борьбы. Временные изменения трамвайных маршрутов: № 7 - вместо Тверской Заставы до МЦД Каланчевская; № 50 - вместо метро "Новослободская" до МЦД Каланчевская. Трамвай № 9 "Тверская Застава - МИИТ" будет работать в эти выходные", - говорится в публикации.

Также пассажирам рекомендуется вместо трамваев пользоваться автобусом № 050: Дворец спорта "Сокольники" - метро "Комсомольская"- МЦД Каланчевская - метро "Проспект Мира" - площадь Борьбы - МИИТ - Новосущевский переулок - Тихвинская улица - метро "Новослободская" - Нововоротниковский переулок.

"Автобусы № 050 не будут ходить до метро "Сокольники". Будьте внимательны. Изменения - на время ремонта трамвайных путей на площади Борьбы", - отмечается в публикации.