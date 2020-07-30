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Подачу газа семи домам на севере Москвы начали возобновлять после аварии на газопроводе

Магистральный газопровод был поврежден при ремонте

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Поврежденный участок газопровода на Хорошевском шоссе в Москве заменен после, подача газа семи домам на севере столицы возобновляется. Об этом сообщается в официальном Twitter столичного комплекса городского хозяйства.

"Поврежденный участок газопровода на Хорошевском шоссе заменен в сжатые сроки. В данный момент начинается подача газа в семи жилых домах по адресам: Хорошевское шоссе д. 39, корп. 1, 2; д. 41, корп. Г, Е; д. 43, корп. А, Б, В", - говорится в публикации.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил ТАСС, Что на строительной площадке по адресу Хорошевское шоссе, дом 43 произошло механическое повреждение газопровода среднего давления диаметром 110 мм. В результате семь жилых домов остались без газоснабжения. Он также сообщил, что пострадавших в результат инцидента нет.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что магистральный газопровод был поврежден при ремонте на Хорошевском шоссе в Москве.

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