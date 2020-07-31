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Синоптики сообщили, что август в Москве начнется с похолодания

Температура воздуха будет ниже нормы на три градуса
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Температура в Москве будет ниже нормы примерно на три градуса в начале августа, но тепло начнет возвращаться в столицу уже во вторник. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, посоветовав москвичам пока "не хоронить лето".

"Начало месяца холодное - ниже нормы градуса на три, как минимум. В понедельник уже близко к норме, а там уже все - будет 21-26 градусов во вторник, а в среду еще повысится температура. И она будет уже выше нормы на пару градусов. Так что, лето не нужно пока что хоронить", - считает он.

По словам Вильфанда, аналогичная ситуация будет наблюдаться в большинстве регионов Центрального федерального округа в первую пятидневку августа.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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