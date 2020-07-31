Дожди ожидаются в Москве и Подмосковье 31 июля

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и дожди ожидаются в пятницу в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 18 до 20 градусов тепла, в ночь на субботу похолодает до 11 градусов.

В Подмосковье температура не поднимется выше 21 градуса тепла, ночью ожидается 8-13 градусов.

"Временами небольшой дождь, местами умеренный", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Скорость юго-западного ветра не превысит в пятницу 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 742 мм ртутного столба.