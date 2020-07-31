В Москве за июль выпали почти две месячные нормы осадков

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 180% месячной нормы осадков выпало в Москве за июль. Этот месяц войдет в историю как один из самых дождливых, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпало в Москве 178-180% месячной нормы. Очень много, и нужно еще учесть, что июль - это самый дождливый месяц. Этот июль явно будет на первых строчках [рейтинга самых дождливых июлей в Москве за всю историю метеонаблюдений] по количеству осадков", - сообщил он.

По словам Вильфанда, небольшие осадки еще возможны в пятницу, 31 июля. "Но они существенно не изменят ситуацию", - отметил метеоролог.