Игровые зоны для детей появятся в парке Северного речного вокзала

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Современные игровые зоны для детей разного возраста оборудуют в парке Северного речного вокзала в рамках комплексного благоустройства, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Перед началом реконструкции парка было принято решение максимально вернуть ему исторический облик, поэтому одна из игровых зон общей площадью более 900 кв. м появится в северной части. В старых чертежах в этом месте была обозначена детская площадка, но план не был реализован", - сказал Бирюков.

Он добавил, что основой для оформления этой игровой зоны станут мотивы фильма "Волга-Волга". Центральным элементом площадки будет многопалубный корабль, стилизованный под пароход "Севрюга", его соберут из различного игрового оборудования: лесенок и элементов для лазания, спусков и тоннелей, штурвала и переговорного устройства. На борту корабля будет установлена ростовая панель с интерактивным маршрутом по каналам Москвы, она будет выполнять роль навигационной карты капитана, а вахтенным журналом станет грифельная доска.

Кроме того, на площадке появится песочная фабрика, где можно будет "поработать" экскаваторщиком или работником конвейера. Здесь дети также смогут поиграть на ксилофоне и аэрофоне. Он отметил, что еще одну большую игровую зону из шести площадок размером от 200 до 270 кв. м обустроят в южной части парка.

"Там появятся разнообразные комплексы для лазания со спусками и подъемами, качалки для самых маленьких в виде животных, паровозик, звуковое интерактивное оборудование, батут, качели, карусели и элементы полосы препятствий. Оформлены эти площадки будут в едином стиле с игровой зоной "Волга-Волга", - сказал заммэра.

Благоустройство парка

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что общая площадь благоустройства парка Северного речного вокзала составляет 49 га.

"Запланировано обустройство 19 км дорожно-тропиночной сети, установка 26 павильонов, более 800 современных энергоэффективных опор освещения, в парке появится зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом. Сейчас продолжается воссоздание двух исторических фонтанов и устройство нового, ведется реставрация ограждения, памятников, балюстрады, пяти павильонов причальной части, декоративных элементов парковой архитектуры и лестничных спусков", - сказал он.

Кроме того, в обновленном парке Северного речного вокзала будет высажено около 7 тыс. деревьев, более 3 тыс. кустарников, свыше 5 тыс. кв. м ярких цветников и 22 га газона. Масштабное благоустройство планируется завершить к 1 сентября.