Более 2 тыс. выпускников школ Москвы получили медали "За особые успехи в учении"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Медали "За особые успехи в учении" получили более 2 тыс. столичных школьников. При поступлении в вузы они получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

"Уже более двух тысяч первых выпускников этого года получили почетные медали "За особые успехи в учении". Обладателями награды стали победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Также медали вручили тем, кто сдал на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, информатике или физике - по этим предметам уже известны итоговые результаты", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

В этом году аттестаты о среднем общем образовании получили 64 тыс. столичных выпускников, среди которых 6,8 тыс. - с отличием.