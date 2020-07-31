Магазины Москвы оштрафовали на сумму свыше 300 млн рублей за нарушение масочного режима

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 6 тыс. торговых предприятий в столице получили предписания на общую сумму более 300 млн рублей за отсутствие масок и перчаток у работников и покупателей. Кроме того, из-за многочисленных нарушений требований Роспотребнадзора были закрыты два магазина, сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. При этом непродовольственные магазины в столице были закрыты с 29 марта по 31 мая включительно.

"В Москве действует масочно-перчаточный режим, который необходимо соблюдать при нахождении в транспорте, магазинах, торговых центрах, и этого требования никто не отменял как к самим сотрудникам, так и к посетителям. Проведено много рейдов, и количество предприятий торговли, которым были выписаны протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима, уже превысило 6 тыс., а общая сумма таких штрафов превысила 300 млн рублей. Окончательное решение по сумме штрафов будет определять суд. Также после многочисленных жалоб покупателей и проведенной проверки два магазина были закрыты - там зафиксированы неоднократные нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора", - сказал Немерюк.

Ранее он сообщил ТАСС, что с 12 мая, когда наличие масок и перчаток у посетителей и сотрудников магазинов стало обязательным, до 17 июля предприятиям торговли выписано 4 334 протокола о нарушении масочного и перчаточного режима на сумму до 264,3 млн рублей. И если к 9 июня, дню снятия режима самоизоляции в Москве, средства индивидуальной защиты носили около 94% покупателей в магазинах Москвы, то к середине июля их число снизилось до 68%.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица - составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В Москве с 5 марта сохраняется режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они отменены, в городе работают все магазины и торговые центры, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, но жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап снятия ограничений в Москве запланирован на 1 августа.