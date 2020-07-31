Число партнеров ресурсного центра "Мосволонтер" превысило 1 тыс.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Число некоммерческих и общественных организаций, благотворительных фондов, представителей малого и среднего бизнеса, которые стали партнерами ресурсного центра "Мосволонтер", превысило 1 тыс., сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Мосволонтер" создан для поддержки социально значимых инициатив. Он объединяет активных горожан, общественников, предпринимателей и органы власти. С начала года еще 200 организаций стали партнерами центра, теперь их больше тысячи. А значит, расширились возможности всего добровольческого сообщества Москвы", - приводится в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она отметила, что ежегодно волонтерское сообщество в Москве становится сильнее и сплоченнее. Например, к акции #МыВместе, проходившей с конца марта, в период самоизоляции, присоединились более 21 тыс. москвичей, которые доставляли продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые вещи. В этой акции также приняли участие большое количество благотворительных организаций.

Во время пандемии партнером центра "Мосволонтер" стал фонд помощи животным "Лапа дружбы". Кроме того, с центром сотрудничает спортивная некоммерческая организация "Лыжи мечты", а также добровольческое движение "Даниловцы", которое содействует культурному и духовному развитию москвичей.

В число партнерских организаций "Мосволонтера" входят и около сотни высших учебных столичных заведений. А ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" является давним партнером центра, который предоставляет свои площадки для проведения мероприятий. Кроме этого, при участии волонтеров проходит организация мероприятий на ВДНХ.