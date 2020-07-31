Смальтовое панно отреставрируют в актовом зале МГУ в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Реставрацию смальтового панно площадью 100 кв. метров проведут в актовом зале МГУ в Москве. Также реставраторам предстоит воссоздать частично утраченный штоф на стенах, отреставрировать оконные рамы, двери, деревянные балюстрады и предметы мебели, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

Актовый зал оформлен в стиле сталинского ампира, как и остальные помещения университета. Он был спроектирован группой архитекторов здания МГУ, в которую входили Лев Руднев, Сергей Чернышев, Павел Абросимов и другие авторы. Зал рассчитан на полторы тысячи зрителей. До начала работ в нем проходили различные торжественные мероприятия.

"Сейчас в актовом зале МГУ ведутся работы по реставрации мраморного и гипсового декора стен и потолка. В ближайшее время специалисты приступят к реставрации мозаичного панно и его утраченных частей. Также реставраторам предстоит воссоздать частично утраченный штоф на стенах, отреставрировать оконные рамы, двери, деревянные балюстрады и предметы мебели. Кроме того, в порядок приведут исторический деревянный паркет, декоративные вентиляционные решетки, экраны и короба радиаторов", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.

Он добавил, что реставрация комплекса зданий и помещений МГУ проходит по согласованному с Мосгорнаследием проекту и под контролем специалистов ведомства. Работы планируется завершить до конца этого года.