Число самозанятых в Москве выросло на 70% за первое полугодие

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Статус самозанятых в Москве получили за первое полугодие 130 тыс. человек. Общее их количество выросло с начала года на 70% и достигло 324 тыс., сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"За первые шесть месяцев статус самозанятых в Москве получили 130 тыс. человек, общее количество плательщиков налога на профессиональный доход выросло с начала года на 70% и достигло 324 тыс. Мы наблюдаем рост поступлений налога в бюджет: в первом полугодии 2020 года они составили 663 млн рублей, превысив на 34% показатель за весь 2019 год", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Москва является одним из четырех регионов, в которых с 2019 года в пилотном режиме был введен налог на профессиональный доход. Новый налоговый режим доказал свою эффективность и с 1 июля 2020 года был распространен на всю Россию.