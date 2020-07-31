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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Еще 1 260 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

Общее число вылечившихся увеличилось до 179 168

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 1 260 человек, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 260 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 179 168", - сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила Ракова. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Вылечившимся после коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В новость внесены изменения (9:24 мск) - добавлена информация по тексту. 

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