Выездное обслуживание ветеранов войны возобновили в центрах госуслуг в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Проект "Москва - с заботой о ветеранах", запущенный в прошлом году в центрах госуслуг "Мои документы", возобновил работу в полном объеме, теперь ветераны Великой Отечественной войны вновь могут оформлять услуги, не выходя из дома, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"В прошлом году мы запустили проект "Москва - с заботой о ветеранах", чтобы обеспечить ветеранов самыми востребованными услугами на дому. <…> Во время пандемии коронавирусной инфекции для безопасности горожан нам пришлось перевести все консультации в дистанционный формат - специалисты помогали ветеранам по телефону. Мы рады, что сегодня мы можем в полной мере возобновить реализацию проекта. Теперь ветераны вновь могут оформить все необходимые услуги, не выходя из дома. При этом личные помощники строго соблюдают все меры предосторожности", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что за каждым ветераном закреплен персональный помощник-руководитель районного центра "Мои Документы", к которому можно обратиться по телефону, и он поможет получить услуги или решить бытовые вопросы.

Сотрудники центров госуслуг во время визита к ветерану используют одноразовые медицинские маски и перчатки, при возможности стараются не заходить в квартиру, ожидая заполнения заявления и передачи документов в подъезде.

Проект "Москва - с заботой о ветеранах" появился 2 мая 2019 года. Его основной задачей стала забота о людях, совершивших героический подвиг, и возможность сказать им спасибо за мирное небо над головой. Сертификаты участников выдали более 60 тыс. ветеранов. Госуслуги для них теперь стали доступнее благодаря индивидуальному подходу.