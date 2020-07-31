Более 130 переходов построят в Москве через ж/д пути, прилегающие к МЦД-1 и МЦД-2

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 130 внеуличных пешеходных переходов построят через железнодорожные пути, которые прилегают к первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Москомархитектуры.

"Согласно проектам, на рассматриваемых территориях появится 131 внеуличный пешеходный переход. В планах: строительство 47 переходов на МЦД-1 и еще 84 - на МЦД-2", - говорится в сообщении.

По информации председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, чьи слова приводятся в сообщении, горожанам приходится пешком преодолевать до 1,5 км, чтобы проехать по МЦД.

Кроме этого, для обеспечения подвоза пассажиров к остановкам МЦД будет построено и реконструировано 66,8 км улично-дорожной сети. А для бесперебойной и эффективной работы наземного общественного транспорта предусмотрено строительство 23 отстойно-разворотных площадок вдобавок к 15 существующим.

"Идеология проекта предполагает создание освещенных подходов к станциям с понятной навигацией и возможностью раздельного движения велосипедистов и пешеходов. Всего же в связи с реализацией проекта МЦД предполагается привести в порядок около 500 гектаров городской территории. Все подходы будут охраняемыми, вызывающими у человека чувство защищенности", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Дениса Власова.