Парковку отменят на ряде улиц и набережных в день проведения Московского полумарафона

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ряд улиц и набережных столицы будут перекрыты для движения автомобилей в первой половине дня 2 августа в связи с проведением спортивного праздника "Московский полумарафон". Парковка на данных участках дорог с полуночи до окончания мероприятия действовать не будет, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Московский полумарафон должен был пройти 31 мая, но из-за пандемии коронавируса перенесен на 2 августа. Забеги участников полумарафона начнутся с 08:00 и продлятся до 13:00.

"Уже в это воскресенье пройдет московский полумарафон, поэтому многие улицы будут перекрыты в первой половине дня. Припарковаться на данных участках с 00:01 до окончания мероприятия будет нельзя", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ЦОДД, с 06:30 до 13:00 будет перекрыт участок улицы Лужники от Лужнецкой набережной до стадиона "Лужники". С 07:30 до 10:30 будут действовать перекрытия на улице Хамовнический Вал от дома № 2 до Фрунзенской набережной в сторону Комсомольского проспекта, с 07:30 до 11:45 - на Новодевичьей набережной, с 07:35 до 12:30 будут перекрыты Фрунзенская набережная и Крымский проезд.

Там добавили, что с 08:00 до 13:00 будут действовать перекрытия на Лужнецкой набережной от улицы Лужники до улицы Хамовнический Вал, на улице Хамовнический Вал от дома № 2 до Фрунзенской набережной (в сторону Фрунзенской набережной). Также с 08:10 до 12:00 будет перекрыта Кремлевская набережная, с 08:00 до 12:15 - Пречистенская набережная.

"Москворецкая набережная, Устьинская набережная, Старая площадь и Китайгородский проезд будут перекрыты с 08:20 до 12:00; Котельническая набережная и Гончарная набережная будут перекрыты с 08:30 до 11:45; Краснохолмская - с 08:30 до 11:40; Новокрымский проезд - с 08:45 до 10:25. Также будет ограничено движение транспорта по улице Остоженка и Крымской эстакаде с 08:45 до 10:35; по Соймоновскому проезду - с 08:50 до 10:35", - заключили в пресс-службе.