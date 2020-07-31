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Движение транспорта в Москве ограничат 2 августа по случаю празднования юбилея ВДВ

В связи с этим ГИБДД просит водителей заранее выбирать маршрут движения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта ограничат на ряде улиц в Москве в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск России. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

"В рамках проведения мероприятий движение транспорта будет ограничено с 06:00 до 16:00 на Ильинке и Васильевском спуске, а также с 08:00 до 10:00 на улице Советской армии", - сказали в управлении.

В связи с этим ГИБДД просит водителей заранее выбирать маршрут движения, а также строго выполнять требования сотрудников Госавтоинспекции и предписания дорожных знаков.

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