Полиция Москвы просит осторожно относиться к сообщениям в соцсетях с просьбами о помощи

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Столичная полиция просит граждан осторожнее относиться к сообщениям в социальных сетях с просьбами о помощи, чтобы не столкнуться с мошенниками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В современном обществе общение между людьми в основном происходит в интернете. Поэтому мошенники активно используют социальные сети для обмана граждан и получения собственной выгоды. Путем взлома какого-либо аккаунта злоумышленники проводят рассылку сообщений с просьбой помочь деньгами, то есть письмо приходит от одного из ваших друзей в соцсети. Часто такие просьбы сопровождаются рассказом о страшной трагедии или болезни родственника, на лечение которого и требуются деньги", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мошенники вступают в диалог с жертвами, отвечают на вопросы, рассказывают подробности. "Если возможности позвонить по какой-либо причине нет, задайте собеседнику вопрос, ответ на который знает только он. Например, как вы познакомились, когда и где последний раз виделись или общались по телефону. Злоумышленники либо перестают отвечать, либо всеми способами стараются уйти от прямого ответа на вопрос. В таком случае сомнений в том, что это мошенники, быть не должно", - подчеркнули в пресс-службе.