Мощность Центра паллиативной помощи в Москве возросла в 1,5 раза

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Центр паллиативной помощи в Москве в полтора раза увеличил свои мощности за последние годы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу во время осмотра работ по капитальному ремонту Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

"Центр паллиативной помощи в Москве активно развивается и, по сути, в полтора раза нарастил мощности за последние годы. <...> Это очень важное направление, которое было создано в последние годы. Конечно, требуется и дальнейшее развитие, потому что десятки тысяч людей в Москве нуждаются в этой очень необходимой и важной помощи", - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что созданная система оказания помощи на дому очень пригодилась во время пандемии. "Люди по-прежнему требуют ухода, обезболивающих, медицинского присмотра и так далее", - отметил мэр.

В действующем стационаре Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще на улице Двинцев в одном корпусе в развернуто 200 коек.

Осенью планируется завершить капитальный ремонт соседнего корпуса, на 2021 год запланирован ремонт основного корпуса. В результате коечная мощность стационара сохранится, но будут созданы комфортные условия для пациентов и их родственников уже в двух зданиях - по 100 коек в каждом.

Там будут работать 227 человек, в том числе 29 врачей, 90 медицинских сестер и 108 других сотрудников. Огромную роль в работе Центра продолжат играть волонтеры.