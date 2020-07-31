Собянин: паллиативная помощь в Москве станет одной из лучших в мире

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Еще четыре корпуса Московского многопрофильного центра паллиативной помощи откроют в следующем году, со временем такой вид помощи в Москве станет одним из лучших в мире, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Одновременно сейчас в реконструкции находятся пять корпусов, здесь была полная разруха. Все палаты и помещения будут должным образом оборудованы, по самому высокому стандарту. Этот корпус будет запущен уже осенью этого года, еще четыре будут запущены в следующем году. Постепенно паллиативная помощь в Москве будет одной из лучших среди мировых городов", - сказал Собянин во время осмотра работ по капитальному ремонту Центра.

Мэр напомнил, что в городе была принята программа по реконструкции корпусов, наращиванию объемов паллиативной помощи, созданию новых коек для ее оказания. "Давайте мы осенью откроем этот корпус, придем сюда, когда уже будут пациенты, и посмотрим, насколько комфортно будет пациентам", - добавил Собянин.

Московский многопрофильный центр паллиативной помощи был создан в 2015 году на месте бывшей ГКБ №11, которая специализировалась на оказании медицинской помощи неизлечимым больным. В 2017 году в его состав вошел Первый московский хоспис имени Миллионщиковой, включавший восемь филиалов в разных округах столицы.

В начале 2020 года Центр паллиативной помощи получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. На базе Центра проходят обучение медики со всей страны, - в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции лекции прослушали более 300 специалистов. В ближайшее время число выездных патронажных служб будет увеличено.