Число вернувшихся к плановой медпомощи стационаров в Москве выросло до 23

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Еще три московских больницы, перепрофилированных на время пандемии для лечения пациентов с коронавирусом, вернулись к оказанию плановой медицинской помощи. В клиниках для плановой госпитализации организовано 645 коек, сообщила в пятницу пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Таким образом всего в столице уже 23 городских стационара, ранее перепрофилированных для госпитализации заболевших коронавирусом, вернулись к нормальному режиму работы и приняли на лечение порядка 30,5 тыс. пациентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на этой неделе первых пациентов в плановом порядке приняли Центр патологии речи и нейрореабилитации, больницы им. Юдина и им. Боткина. В ближайшее время к стандартному режиму работы вернется один из корпусов больницы им. Спасокукоцкого и больница им. Иноземцева, для пациентов будет подготовлено еще порядка 650 коек.

"Также на этой неделе было принято решение о возвращении двух корпусов городской клинической больницы №24 к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи. После проведения дезинфекции и тестирования персонала больницы на COVID-19, клиника вернется к стандартному режиму работы", - добавили в пресс-службе.

Плановая помощь в стационарах доступна по всем медицинским профилям, медицинский персонал клиник, вернувшихся к плановой работе, прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и в будущем сотрудники будут сдавать анализы еженедельно. В стационарах осуществляется дезинфекция и другие меры профилактики распространения инфекций. Койки в палатах устанавливаются с увеличенными расстоянием.

"Госпитализация плановых пациентов проходит в условиях соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Потоки пациентов разделены - используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция. Прием пациентов осуществляется по записи с временным интервалом не менее 15 минут. Также пациенты проходят тестирование на коронавирус", - отметили в департаменте.