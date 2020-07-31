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Тематические карты "Тройка" и билеты "Единый" появились в столичном метро к юбилею ВДВ

Пассажиры могут приобрести их в кассах и автоматах московского метро

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тематические карты "Тройка" и проездные билеты "Единый", посвященные празднованию 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск России, начали продавать в кассах и билетных автоматах столичного метрополитена. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Мосметро появились тематические "Единые" и карты "Тройка" к 90-летнему юбилею ВДВ. Специальной серией проездных мы хотим отдать дань уважения десантникам, солдатам и всем, кто стоит на страже и защите нашей страны", - говорится в сообщении.

Пассажиры могут приобрести тематические проездные в кассах и автоматах московского метро с сегодняшнего дня.

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