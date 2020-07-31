Семья Мариса Лиепы просит установить в Москве памятник артисту балета

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Семья артиста балета Мариса-Рудольфа Лиепы (1936-1989) хотела бы установить памятник ему в Брюсовом переулке в Москве к 85-летию со дня его рождения, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом сообщила в пятницу журналистам его дочь, народная артистка России, балерина Илзе Лиепа.

"Скажу вам мое заветное желание к юбилейному году отца, мне бы очень хотелось, чтобы в Брюсовом переулке, где жил отец, где дом с мемориальной доской, <…> появился памятник Марису Лиепе", - сказала дочь знаменитого танцовщика.

Илзе Лиепа предположила, что это могла бы быть фигура, выполненная Еленой Янсон-Манизер. Балерина также предположила, что ее брат, артист балета и режиссер Андрис Лиепа подготовит в честь отца концерт в рамках проекта "Автографы и имиджи" на сцене Государственного Кремлевского дворца. "Будем очень рады, если Большой театр откроет свои двери для отца. Мы всегда относимся к этому с большим трепетом", - отметила она.

Марис-Рудольф Лиепа - советский артист балета, народный артист СССР (1976). Солист труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (1956-1960), Большого театра (1960-1984). Первый исполнитель партий Красса ("Спартак" в постановке Юрия Григоровича; 1968), Вронского ("Анна Каренина" в постановке Виктора Смирнова-Голованова) и других ролей. Лауреат Ленинской премии (1970).