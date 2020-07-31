Колесо обозрения в московском парке "Сокольники" возобновило работу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Колесо обозрения высотой 35 метров в московском парке "Сокольники", закрытое из-за пандемии коронавируса, вновь возобновило работу. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"Колесо обозрения вновь принимает посетителей. Билеты на аттракцион можно приобрести в кассах на месте. Кабины колеса обрабатываются антисептиком после каждого посетителя. Одновременно на аттракционе могут находиться 108 человек, но сейчас гостей рассаживают по одному человеку, также в одной кабинке может прокатиться семья", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что вся площадка аттракциона имеет разметку в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

"На данный момент стоимость билетов на колесо обозрения - 350 рублей. Площадка аттракционов в "Сокольниках" открыта по погодным условиям с 11:00 до 19:00 по будням и с 10:30 до 20:00 в выходные", - пояснили в учреждении.

По данным пресс-службы, аттракцион выдерживает температуру до минус 23 градусов, поэтому колесо обозрения будет работать круглый год.