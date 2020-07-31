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Арбузы и дыни начнут продавать на 240 бахчевых развалах в Москве с 3 августа

Наибольшее количество развалов откроется в юго-восточном и южном округе столице

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Порядка 240 бахчевых развалов, на которых можно будет приобрести арбузы и дыни, начнут работать в Москве 3 августа. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"По традиции, которая существует много лет, сразу после Дня ВДВ, 3 августа в Москве открываются бахчевые развалы. В этом году их откроется несколько больше, чем в прошлом, - 240 бахчевых развалов. Открываются они во всех округах столицы, наибольшее количество - в юго-восточном и южном округе, на них можно будет приобрести и арбузы, и дыни", - сказал Немерюк.

Он добавил, что в прошлом году для торговли арбузами и дынями было открыто порядка 230 точек.

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