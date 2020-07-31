Станция "Полянка" серой ветки московского метро вернулась к работе в обычном режиме

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Поезда вновь останавливаются на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевский линии московского метро, сообщается в пятницу в официальном аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Станция "Полянка" Серпуховско-Тимирязевский линии снова работает в обычном режиме. Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на этой станции была обнаружена бесхозная коробка. Поезда проезжали станцию без остановки.